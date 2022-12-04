كأس العالم 2022، تشكيل موقعة إنجلترا والسنغال





كشف جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، وأليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، عن تشكيل الفريقين، للمباراة التي تقام على استاد البيت، ضمن لقاءات دور الـ16 لبطولة كأس العالم قطر 2022.

تشكيل إنجلترا

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر، لوك شاو، جون ستونز، هاري ماجواير.

خط الوسط: ديكلان رايس، جوردان هندرسون، فيل فودن، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: هاري كين، بوكايو ساكا.

تشكيل السنغال

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، جاكوبس إسماعيل، يوسف سابالي، عبدو ديالو.

خط الوسط: نامباليس ميندي، باث سيس، كريبين دياتا.

خط الهجوم: ايليمان ندايا، إسماعيلا سار، بولاي ديا.

مواجهة ربع النهائي

يذكر أن الفائز من مواجهة إنجلترا والسنغال سيواجه منتخب فرنسا في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم قطر 2022.

بوابة فيتو