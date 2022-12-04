مفاجأة في ملف تجديد حسين الشحات للأهلي





فجر مصدر داخل الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيد اقتراب حسم ملف تجديد عقد حسين الشحات لاعب الفريق رغم عدم مشاركته في المباريات تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو: عدم مشاركة اللاعب مع كولر ليس له علاقة بملف تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، حيث هناك قرار داخل النادي بتجديد عقد اللاعب بغض النظر عن استمراره من عدمه.

وأوضح: لن يكون من المنطق السماح للاعب بالرحيل نهاية الموسم الحالي (مجانا) خاصة بعد شرائه بمقابل وصل إلي ١٥٠ مليون جنيه مصري بالتقريب ومن ثم سيتم حسم الموقف قريبا جدا من أجل إتاحة الفرصة للاعارة خارجيا حال الحصول على الضوء الأخضر من كولر المدير الفني للأهلي بشأن عدم الحاجة إلى جهود الشحات.

وأوضح أن هناك جلسة قريبة مع اللاعب لمناقشة هذا الملف ولكن مع الاقتراب تدريجيا من فترة الانتقالات الشتوية.

يذكر أن الشحات من حقه التوقيع لأي ناد في يناير القادم دون الرجوع إلى الأهلي، خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

بوابة فيتو