محمد منير يطرح أغنية سالوجا بداية العام الجديد





تعاون جديد يجمع بين الكينج محمد منير والشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن عمرو مصطفي، وذلك من خلال أغنية “سالوجا” والتي تم الإنتهاء من تسجيلها وتصويرها أيضا علي طريقة الفيديو كليب ويجري حاليا العمل علي الإنتهاء من عمليات المونتاج والمكساج لتكون الأغنية جاهزة لعرضها في الاحتفالات بالسنة الجديدة.

وأكد منير أن الأغنية ستكون مفاجأة لجمهوره مشيرا إي أنه سعيد بإعادة التعاون مع كل من أمير طعيمة وعمرو مصطفى وأنهم يقدمون معا أعمالا مختلفة.

وعلى الجانب الآخر أشار طعيمة الى أنه سعيد بالتعاون الجديد مع الكينج من خلال أغنية “سالوجا” والتي ستكون خطوة جديدة في مشوار من الأغاني قدمها مع منير منذ عام 2003، عندما شارك في تقديم أغاني مثل أحمر شفايف وأبكي وبحر الحياة، وقال ” في كل مرة نعمل ما أشعر السعادة التي أحسست بها في المرة الأولى، فهو منير واحد فقط”.

بينما أِكد عمرو مصطفي إحساسه بالفخر بالعمل مع الكينج قائلا “العمل الجديد الذي يجمعنا سيكون به موسيقي مختلفة، تتناسب الكلمات التي كتبها أمير طعيمة، وستكون من الأغاني القوية للفترة القادمة، فمحمد منير دائما خارج المنافسة، وهو رقم واحد في مصر، فهو يقدم لون لا يقدمه زملائه في الوسط الفني، وليس من النجوم الذين يمشون وراء الموضة، وهو ما نراه في حفلاته من حشود البشر من محبيه الذين يحضرون كل حفلاته من كل محافظات مصر”.

يذكر أن آخر أعمال محمد منير هي أغنية “للي” من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع أمير محروس، وتم تصويرها فيديو كليب من إخراج مريم الباجوري.

بوابة فيتو