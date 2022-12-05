لمدة موسمين ونصف.. «ماركا» تؤكد إتمام صفقة رونالدو مع النصر السعودي





كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، تفاصيل جديدة بشأن العرض المقدم من نادي النصر السعودي لضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي فسخ عقده مؤخراً مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن صفقة انتقال رونالدو للنصر السعودي انتهت بالفعل، على أن ينضم اللاعب البرتغالي رسمياً إلى العالمي، أول يناير المقبل.

وقالت الصحيفة أن النصر يعتبر أكثر الفرق التي أبدت اهتمامًا بضم رونالدو في الميركاتو الشتوي، مشيرة إلى أن مدة العقد ستكون موسمين ونصف.

وعن المقابل المادي، قالت «ماركا» أن قيمة العقد أقل بقليل من مائة مليون يورو، محاط بحوافز اقتصادية من خلال الإعلانات، ليصل إلى ما يقرب من 200 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو ما سيجعل رونالدو أعلى الرياضيين أجراً في العالم.

سكاي سبورتس تنفي

وفي نفس الوقت، أكدت شبكة “سكاي سبورتس” العالمية، أن صفقة رونالدو والنصر لم تتم، مشيرة إلى أن النادي السعودي قدم بالفعل أفضل عرض مادي لرونالدو، ولكن هناك أيضاً أكثر من نادٍ سعودي مهتم بالتعاقد مع اللاعب.

وأضافت الشبكة أن رونالدو يضع الأولوية للانضمام إلى أحد الأندية السعودية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما قامت المملكة بتنصيبه سفيراً لكرة القدم.

وفي شأن متصل، نفت صحيفة “توتو ميركاتو” الأمر ذاته مؤكدة أن صفقة رونالدو مع النصر لم تتم بعد، وهو ما أكده أيضاً الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، حيث قال أن رونالدو يضع كامل تركيزه حالياً مع البرتغال في بطولة كأس العالم 2022.

البيان