ميسي يكشف عن أكثر ما أدهشه في كأس العالم 2022





تحدث نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، عن الخروج المبكر لمنتخب ألمانيا من منافسات كأس العالم 2022، مؤكداً أنه أكثر ما أدهشه خلال منافسات المونديال الجاري.

وكانت الماكينات الألمانية ودعت كأس العالم من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي، بعدما خسرت من اليابان، ثم تعادلت مع إسبانيا، وفازت على كوستاريكا، لكنه الفوز الذي لم يشفع لها.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “منتخب ألمانيا لديه لاعبين كبار يكونوا دائماً بين الأفضل في العالم، وخرجوهم مرة أخرى من الدور الأول أكثر ما أدهشني، لكن هذا يظهر مدى صعوبة البطولة”.

وتابع: “لم يعد اسم المنتخب هو المهم، ما نراه على أرض الملعب هو الأهم، كل شيء أصبح متساوياً”.

وكان منتخب الأرجنتين صعد إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، بعد فوزه على أستراليا بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات دور الـ 16.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع هولندا في المباراة المقبلة، يوم الجمعة 9 ديسمبر، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

البيان