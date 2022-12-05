رونالدو: مونديال قطر تجربة رائعة والجميع يرحل من الدوحة سعيدا





قال كرستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، إن تجربة ‎كأس العالم في قطر رائعة وكل شيء مذهل بما في ذلك المواصلات والضيافة والملاعب والمرافق وسهولة التحرك.

وأضاف الدون لبين سبورت: الملاعب قريبة من بعضها حيث يمكنك مشاهدة أكثر من مباراة في نفس اليوم وهذا شيء رائع.

وأكد الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا أن مهرجانات المشجعين التي تقام أمام الملاعب التي تستضيف مباريات المونديال منظمة بصورة مثالية.

وأشار الهداف التاريخي للمنتخبات إلى أن الجميع كانوا يخشون حرارة الجو في قطر ولكن الطقس هنا مناسب جدا.

واختتم رونالدو حديثه قائلا: كأس العالم في قطر تجربة رائعة وأي شخص قدم إلى هنا بتوقعات منخفضة سيرحل وهو في غاية السعادة.

كرستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، فيتو

انتقال رونالدو للنصر السعودي

ومن ناحية أخرى أكدت صحيفة ماركا الإسبانية صباح اليوم الإثنين أن نادي النصر السعودي حسم صفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأضافت الصحيفة أن إعلان انضمامه بشكل رسمي سيكون يناير المقبل بعقد لموسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو في الموسم.

وأكدت الصحيفة أن رونالدو وافق على الانتقال للنصر السعودي بعد موافقة إدارة النصر على كافة طلباته المادية.

وكانت إدارة مانشستر يونايتد فسخت عقد رونالدو قبل انطلاق كأس العالم بأيام بعد تصريحاته في حوار صحفي والذي هاجم فيه تين هاج مدرب الفريق وإدارة النادي

بوابة فيتو