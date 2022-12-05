يحيى الفخراني أول حضور عزاء مفيد فوزي فيديو





بدأت منذ قليل مراسم عزاء الكاتب الصحفي مفيد فوزي داخل كنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك، حيث تواجد شقيقه أمام الكنيسة لاستقبال المعزين، وكان في مقدمة الحضور الفنان يحيى الفخراني واللواء سمير فرج اللذين حرصا على تقديم واجب العزاء في الإعلامي الراحل.

وتوفى الإعلامي مفيد فوزي صباح أمس الأحد، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 89 عاما.

الجدير بالذكر أن الإعلامي مفيد فوزي تعرض لوعكة صحية، اضطرته لإجراء عملية جراحية في القنوات المرارية، نقل على إثرها للمستشفى حيث تدهورت حالته الصحية.

وكانت العملية الجراحية التي خضع لها للإعلامي مفيد فوزي عبارة عن تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.

ويذكر أن الإعلامي مفيد فوزي عانى حالة نفسية سيئة، بعد وفاة أصدقائه المقربين وهما الفنان سمير صبري والكاتب الصحفي صلاح منتصر، الأمر الذي أدى لتدهور حالته الصحية.

بوابة فيتو