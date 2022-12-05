زكي القاضي: الرئيس السيسي يحاول إشراك المصريين في المعلومة المطروحة





قال زكي القاضي مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن حديث الرئيس السيسي اليوم هو حديث متواصل من القيادة السياسية بشكل واقعي للغاية يحاول إشراك المصريين في المعلومة المطروحة في جدوى المشروعات القومية التي تتم حاليا.

وأضاف مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كعادته بيحاول أن يوفر المعلومة بكافة أبعادها عبر المتخصصين والوزراء.

وتابع: اليوم كان انجاز جديد للدولة المصرية في شرح كيفية العمل في عاصمة مصر الثانية الاسكندرية وكيف تم العمل على العديد من المشروعات التي ستغير شكل محافظة الإسكندرية بالكامل ربما يكون هذه إحدى الخطوات التي تتم في سياق عمل الدولة في كثير من المحافظات والمشروعات الممتدة هي كلمة واقعية في المقام الأول وتعبر عن المرحلة ومتابعتها خلال الفترة الحالية والمستقبلية

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