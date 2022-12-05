بيليه يوجه رسالة مؤثرة لمنتخب البرازيل قبل مواجهة كوريا الجنوبية





وجه أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه رسالة مؤثرة لمنتخب بلاده البرازيل قبل مواجهة كوريا الجنوبية بعد قليل، في الدور ثمن النهائي ببطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا على الأراضي القطرية

ونشر الأسطورة بيليه في حسابه الشخصي على تويتر صورة له في سن الشباب وعلق عليها:

“في عام 1958، سرت في الشوارع أفكر في الوفاء بالوعد الذي قطعته لوالدي. أعلم أن الكثيرين قدموا اليوم وعودًا مماثلة ويبحثون أيضًا عن كأس العالم الأول”.

سأشاهد المباراة من المستشفى وسأقوم بدعم كل واحد منكم.. حظا طيبا وفقكم الله!

البرازيل تواجه كوريا الجنوبية

يلتقي منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، نظيره منتخب كوريا الجنوبية على ستاد 974، ضمن مواجهات الدور ثمن النهائي ببطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا على الأراضي القطرية، والتي تختتم منافساتها يوم 18 ديسمبر الجاري.

تشكيل البرازيل المتوقع أمام كوريا الجنوبية

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني لمنتخب البرازيل تيتي بالقوة الضاربة للسليساو أمام كوريا الجنوبية، خاصة أن المباراة لن تقبل القسمة على إتنين، لذلك لن يخرج تشكيل البرازيل عن:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دانيلو – تياجو سيلفا – ماركينيوس – ميليتاو

خط الوسط: كاسيميرو – لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: نيمار – رافينيا – ريتشارليسون – فينيسيوس جونيور

موعد مباراة البرازيل وكوريا

وتقام مباراة البرازيل أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبية اليوم الإثنين 5 ديسمبر الجاري، ويحتضنها ملعب 974.

وتنطلق صافرة مباراة البرازيل أمام كوريا الجنوبية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العالم 2022.

مشوار البرازيل بالمونديال

منتخب البرازيل فاز في الجولة الأولى على صربيا 2/0، قبل أن يفوز في الجولة الثانية أمام سويسرا 1/0، ثم تعرض لخسارة مدوية في الجولة الأخيرة أمس أمام الكاميرون بهدف نظيف في أحد أكبر مفاجآت المونديال.

فوز تاريخي

وحقق منتخب الكاميرون فوزا تاريخيا على البرازيل بهدف نظيف، في المباراة التي جرت مساء الجمعة الماضي، على إستاد لوسيل، في ختام مباريات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم قطر 2022.

بوابة فيتو