كأس العالم 2022، نيمار يقود تشكيل البرازيل أمام كوريا الجنوبية





كأس العالم 2022، أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل لكرة القدم، تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره منتخب كوريا الجنوبية، التي تنطلق أحداثها بعد قليل،ضمن مواجهات الدور ثمن النهائي، ببطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا على الأراضي القطرية.

تشكيل البرازيل

يبدأ منتخب البرازيل مباراته أمام الكاميرون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دانيلو – تياجو سيلفا – ماركينيوس – ميليتاو

خط الوسط: كاسيميرو – نيمار – لوكاس باكيتا

خط الهجوم: رافينيا – ريتشارليسون – فينيسيوس جونيور

يسعى المنتخب البرازيل، لإيقاف انطلاقة المنتخب الكوري عند الدور ثمن النهائي، وانتزاع بطاقة التأهل للدور ربع النهائي في مسعاه لتحقيق اللقب السادس في تاريخه المونديالي.

مشوار البرازيل بالمونديال

منتخب البرازيل فاز في الجولة الأولى على صربيا 2/0، قبل أن يفوز في الجولة الثانية أمام سويسرا 1/0، ثم تعرض لخسارة مدوية في الجولة الأخيرة أمس أمام الكاميرون بهدف نظيف في أحد أكبر مفاجآت المونديال.

فوز تاريخي

وحقق منتخب الكاميرون فوزا تاريخيا على البرازيل بهدف نظيف، في المباراة التي جرت مساء الجمعة الماضي، على إستاد لوسيل، في ختام مباريات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم قطر 2022.

هدف الكاميرون

وسجل فينسنت أبو بكر هدف الكاميرون في مرمى البرازيل في الدقيقة 90+2.

وبهذا الفوز، حقق منتخب الكاميرون رقمًا تاريخيًّا كأول منتخب أفريقي يفوز على البرازيل في تاريخ كأس العالم.

ترتيب المجموعة

وتصدرت البرازيل ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، ومنتخب سويسرا ثانيًا برصيد 6 نقاط، بينما تحتل الكاميرون المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ومنتخب صربيا رابعًا بنقطة واحدة أيضًا.

بوابة فيتو