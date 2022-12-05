دنيا سمير غانم برفقة زوجها رامي رضوان فى عزاء الإعلامي مفيد فوزي





حرصت الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان على تقديم واجب العزاء في الإعلامي الراحل مفيد فوزي المقام حاليا في كنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك.

وصل أيضا منذ قليل كل من الفنان هاني سلامة والفنانة إلهام شاهين وشقيقها الفنان أمير شاهين ونجوي فؤاد إلي عزاء الإعلامي الراحل مفيد فوزي المقام حاليا بكنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك.

كما حرص أيضا على تقديم واجب العزاء في الإعلامي مفيد فوزي كلا من الفنانين نبيلة عبيد وأكرم حسني وإدوارد ودنيًا عبد العزيز وغيرهم.

وتوفى الإعلامي مفيد فوزي صباح أمس الأحد، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 89 عاما.

الجدير بالذكر أن الإعلامي مفيد فوزي تعرض لوعكة صحية، اضطرته لإجراء عملية جراحية في القنوات المرارية، نقل على إثرها للمستشفى حيث تدهورت حالته الصحية.

وكانت العملية الجراحية التي خضع لها للإعلامي مفيد فوزي عبارة عن تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.

ويذكر أن الإعلامي مفيد فوزي عانى من حالة نفسية سيئة، بعد وفاة أصدقائه المقربين وهما الفنان سمير صبري والكاتب الصحفي صلاح منتصر، الأمر الذي أدى لتدهور حالته الصحية.

بوابة فيتو