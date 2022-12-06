الرباعية الدولية: نعمل مع الشركاء لتنسيق دعم اقتصادي كبير لحكومة الانتقال في السودان





رحبت الولايات المتحدة وشركاؤها بالاتفاق الإطاري للانتقال السياسي الذي جرى توقيعه الأمس.

وحثت الرباعية الدولية جميع الأطراف السودانية على بذل الجهود للانتهاء من المفاوضات بشأن حكومة جديدة بقيادة مدنية، وفقاً لباج نيوز

وقالت دول الرباعية في بيان مشترك: “هذا هو العامل الرئيس لاستئناف مساعدات التنمية الدولية وتعميق التعاون بين حكومة السودان والشركاء الدوليين”.

ونقلت رويترز عن البيان: “نحن نعمل مع الشركاء لتنسيق دعم اقتصادي كبير لحكومة انتقالية بقيادة مدنية للمساعدة في التصدي للتحديات التي تواجه شعب السودان”.

وتشمل الدول الموقعة على البيان النرويج والسعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة.

صحيفة اليوم التالي