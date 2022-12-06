شاهد بالصورة.. بعد تداول صورتهم على نطاق واسع.. السفير القطري يوجه دعوة لشباب سودانيين لحضور حفل النهائي بعد أن ظهروا وهم يستخدمون الهاتف كشاشة تلفاز لمشاهدة المونديال





خطف شباب سودانيون الأضواء على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك بعد ظهورهم في صورة وجدت حظها من التداول والشهرة.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فإن الشباب كانوا قد ظهروا وهم جالسون على الأرض ويتابعون إحدى مباريات كأس العالم عن طريق الهاتف المحمول الذي استخدموه كشاشة تلفاز لمتابعة المباراة.

وبعد أن تم تداول صورتهم على وسائل التواصل قام السفير القطري بالسودان بتوجيه الدعوة للشباب الذين ظهروا في الصورة التي انتشرت خلال الايام الماضية علي السوشيال ميديا لحضور حفلان.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد تمت دعوتهم لحضور حفل اليوم الوطني بالسفارة القطرية إضافة لحفل ختام كاس العالم بنادي النيل بالخرطوم.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين