ياسر عرمان يحدد موعد اعلان الحكومة الجديدة





قال الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير ياسر عرمان ان الانتخابات لن تُجرى في فضاء من العنف والسلاح بل في ظل حكم مدني ديمقراطي.

واضاف عرمان في حوا رمع قناة الحدث ( نريد الاتجاه نحو مُصالحة حقيقية بين هذه الأطراف السودانية) .

واكد عرمان : لا نُريد محاصصة والحكم سيكون حُكمًا مدنيًا كاملًا.

وكشف ان الحكومة الانتقالية في السودان سترى النور بعد تنفيذ 4 مهام رئيسية بشكل سريع من خلال اشراك اصحاب الحق من اسر الشهداء والمتضررين على مدى نظام الانقاذ وارتكبت ضدهم جرائم الابادة وحتى جريمة فض الاعتصام للوصول الى عدالة انتقالية ثم الوصول الى اصلاح القطاع الامني والعسكري ثم مراجعة اتفاق جوبا ثم ازالة التمكين وبناء جيش واحد.

صحيفة الصيحة