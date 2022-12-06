منوعاتمدارات

شاهد بالصور.. وسط حضور حاشد من أنصاره شيخ الأمين يصل الدوحة لحضور المونديال والجمهور ينقسم لهذا السبب؟

2022/12/06
318544647 3369582216646087 4709833193440071214 n

وصل العاصمة القطرية الدوحة أمس الاثنين الشيخ السوداني المثير للجدل الأمين عمر الأمين وذلك لحضور بعض مباريات كأس العالم الذي تنظمه قطر وفقاً لما أعلن في وقت سابق.

318103815 3369582263312749 3922402380860166135 n

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي قام بتداول الصورة لم يكشف عن حقيقة الأنصار الذين ظهروا مع الشيخ.

وأختلف جمهور المعلقين حول الشخصيات التي ظهرت مع الشيخ حيث أكد البعض أن هؤلاء هم مريديه الذين أعلن عن مرافقتهم له.

318544647 3369582216646087 4709833193440071214 n

بينما ذهب فئة أخرى من المعلقين إلى تفسير آخر يقول أن الذين ظهروا معه في المطار هم مريديه المقيمون بالدوحة وجاءوا لاستقباله أما أنصاره الذين أعلن عنهم سيصلون في وقت لاحق.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

2022/12/06