شاهد بالصور.. وسط حضور حاشد من أنصاره شيخ الأمين يصل الدوحة لحضور المونديال والجمهور ينقسم لهذا السبب؟





وصل العاصمة القطرية الدوحة أمس الاثنين الشيخ السوداني المثير للجدل الأمين عمر الأمين وذلك لحضور بعض مباريات كأس العالم الذي تنظمه قطر وفقاً لما أعلن في وقت سابق.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي قام بتداول الصورة لم يكشف عن حقيقة الأنصار الذين ظهروا مع الشيخ.

وأختلف جمهور المعلقين حول الشخصيات التي ظهرت مع الشيخ حيث أكد البعض أن هؤلاء هم مريديه الذين أعلن عن مرافقتهم له.

بينما ذهب فئة أخرى من المعلقين إلى تفسير آخر يقول أن الذين ظهروا معه في المطار هم مريديه المقيمون بالدوحة وجاءوا لاستقباله أما أنصاره الذين أعلن عنهم سيصلون في وقت لاحق.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين