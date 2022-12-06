شاهد بالفيديو.. قصة حقيقية حدثت بإحدى القرى السودانية.. كلب يقوم بعمل حركة غير أخلاقية بيديه في وجه شخص قام بضربه ويصرخ فيه بشكل مسموع: (انعل أبوك)





حكت الناشطة السودانية المعروفة مدام كوثر قصة أقرب إلى الخيال ولكنها حقيقية وحدثت لرجل بإحدى القرى السودانية نقلها صاحبه.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن القصة التي سردتها الناشطة بدأت بملاحظة الرجل للقربة الموجودة داخل مسكنه مقدودة وتحتها كلب.

وتكرر الأمر في كل مرة يدخل الرجل ويريد الشراب من القربة فيجدها مقدودة وتحتها الكلب على الأرض مستمتعا بالماء الذي ينزل من القربة.



ووفقاً لما نقلت محررة موقع النيلين فإن الرجل غضب غضباً شديداً بعد أن علم بأن الكلب هو من يقوم بتسريب القربة أو “السعن”.

في المرة الأخيرة قرر الرجل معاقبة الكلب, حيث قام باقتحام المكان وأخذ العصا وقام بضرب الكلب ضربات موجعة والكلب يصرح (أحي أحي) لم يركز الرجل مع الأصوات الغريبة التي أصدرها الكلب.

ولكن المفاجأة كانت في هروب الكلب من مكانه وعندما وصل لمكان بعيد قام بعمل حركة غير أخلاقية بيديه للرجل وصرخ بشكل مسموع مخاطباً الرجل (انعل أبوك).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين