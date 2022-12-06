بالفيديو.. نيمار يرسل إشارات حميمة إلى حبيبته الجديدة من الملعب





بعد فوز المنتخب البرازيلي 4-1 على الكوري الجنوبي أمس السبت، اقترب نيمار ورسم شارة الحب بأصابعه الأربعة مرتين، مرفقتين بقبلتين أرسلهما عبر الأثير إلى ما ظن كثيرون أنها كانت تحية منه لمشجعي المنتخب البرازيلي.

شارة القلب أرسلها نيمار عبر الأثير إليها

إلا أن تلك التحية كانت عاطفية، وجهها إلى فتاة جميلة كانت جالسة على مدرجات “استاد 974” بالدوحة، وفقا لما يظهر في الفيديو المعروض، والتي يعيش معها قصة حب بدأت منذ وقت قصير، بحسب ما ألمت به “العربية.نت” مما أجمعت عليه وسائل إعلام برازيلية عدة في مواقعها أمس واليوم، وملخصه أن أشهر لاعب كرة قدم برازيلي ولهان بعارضة أزياء اسمها Jéssica Turini عمرها 30 مثله.

المصدر: العربية نت