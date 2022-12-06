بالفيديو.. الكشف عما قاله المشجع الجزائري لصامويل إيتو قبل تعرضه للركل وإسقاطه أرضاً





ظهر رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، في مشهد سيئ للغاية خارج “ملعب 974″، عقب مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في مونديال قطر، أمس الاثنين.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لنجم كرة القدم الكاميرونية السابق، وهو يركل “اليوتوبر” الجزائري سعيد ماموني على مستوى الوجه ليسقطه أرضا.

ووفقا لموقع قناة “الشروق” الجزائرية، فإن إيتو اعتدى على “اليوتوبر” الجزائري بعدما اقترب منه الأخير لسؤاله حول الجدل بشأن المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم بين الكاميرون والجزائر.

👊 Agresión de Samuel Eto'o a un aficionado a la salida del partido entre Brasil y Corea 📹 @LaOpinionLA 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/yZTmdD16o3 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 6, 2022

صحيفة المرصد