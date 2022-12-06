قمة نسائية تُبعد صلاح عن كأس العالم 2022





تجاهل الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، متابعة منافسات كأس العالم 2022، بعدما أثبت انشغاله بمتابعة حدث رياضي آخر.

ونشر صلاح مقاطع فيديو عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، من قمة سيدات الأهلي والزمالك في الكرة الطائرة بمصر، أثناء متابعته لها.

وجاء نشر صلاح لهذه المقاطع، أثناء سير أحداث مباراة اليابان وكرواتيا، أمس الإثنين، بدور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022، ليثبت صلاح أنه غير مهتم بمتابعة منافسات المونديال.

ويغيب صلاح عن كأس العالم 2022، بعدما فشل الفراعنة في التأهل إلى المونديال عقب خسارتهم من السنغال بركلات الترجيح، بالجولة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

يذكر أن صلاح يتواجد حالياً في دبي رفقة ليفربول، استعداداً لخوض بطولة كأس سوبر دبي، من 8 إلى 16 ديسمبر الجاري، التي تجمع أندية أرسنال وميلان وليون بخلاف الليفر.

البيان