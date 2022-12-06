برشلونة يواصل دفاعه عن ليفاندوفسكي في أزمة الإيقاف





قرر نادي برشلونة التصعيد بشأن العقوبة الموقعة على لاعبه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن في وقت سابق إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات، على خلفية حصوله على البطاقة الحمراء خلال مباراة أوساسونا.

وتقدم نادي برشلونة باستئناف على عقوبة ليفاندوفسكي، إلا أن الاتحاد الإسباني رفضه بشكل رسمي، وتم تأكيد عقوبة الإيقاف.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن برشلونة قرر التصعيد ضد قرار الاتحاد الإسباني، حيث سيرفع الأمر إلى المحكمة الإدارية الرياضية الإسبانية.

وكان حكم اللقاء أدان ليفاندوفسكي في تقريره، مؤكداً أن إيماءات اللاعب عقب حصوله على البطاقة الحمراء كانت موجهة له.

ووفقاً للعقوبة الموقعة على ليفاندوفسكي فإنه سيغيب عن مباريات برشلونة أمام كل من إسبانيول وأتلتيكو مدريد وريال بيتيس في بطولة الدوري الإسباني.

البيان