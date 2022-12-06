وصلة رقص جديدة لـ محمد رمضان مع مضيفة طائرته الخاصة بالفيديو





ظهر الفنان محمد رمضان خلال فيديو جديد نشره عبرحسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات”انستجرام” وهو يقدم وصلة رقص مع مضيفة من داخل طائرته الخاصة.

الفنان محمد رمضان

حيث ظهر وهو يرقص على نغمات أغنيته “السلطان” أثناء عودته إلى القاهرة بعد تألقه في حفله الأخير بموسم الرياض.. وعلق رمضان على الفيديو قائلًا: الرجوع إلى المنزل.

https://instagram.com/reel/Cl0y9kLI7ko/?utm_source=ig_embed&ig_mid=1F33C5B4-5456-4E68-869C-1787E6864E08

مسلسل العمدة

في سياق آخر يواصل محمد رمضان هذه الأيام تصوير مسلسله الجديد “العمدة” والذي يعرض خلال السباق الرمضاني 2023.

ومسلسل “العمدة” تأليف وإخراج محمد سامي وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصي، هالة صدقي، مى كساب، أحمد داش، هيدي كرم، فريدة سيف النصر، طارق النهري، مجدى، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي