خطوة مفاجئة لوالي الخرطوم تّجاه عاملين بمستشفى





يقول الوالي إنّ الخطوة تأتي تقديرًا للدور الذي يؤدّونهم لخدمة المواطنين.

أعلن والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، عن تبرّعه بمرتب شهر للعاملين بالمستشفى التركي بمحلية جبل أولياء.

والثلاثاء، افتتح عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس، مشروع تأهيل قسم الأطفال حديثي الولادة بالمستشفى التركي بجبل أولياء.

وقال والي الخرطوم، بحسب إعلام مجلس السيادة، إنّ خطة حكومته ترتكز على توسيع نطاق تقديم الخدمات الصحية في كلّ أنحاء الولاية، لتمكين المواطنين من تلقيّ الخدمة في أماكن سكنهم واستقرارهم.

باج نيوز