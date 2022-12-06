باحث يكشف حقائق كارثية في السجائر الإلكترونية





هل الفيبينج أو ما يسمى بالسجائر الإلكترونية آمن كما يعتقد الكثيرون؟ الإجابة القاطعة لا.. وإليك السبب؟

أوضح الدكتور وليد شوقي الباحث بكلية الطب جامعة نيويورك أن الفكرة بدأت حيث اعتقد الشباب انهم بهذه الطريقة يحصلون على النيكوتين دون التعرض للمواد الكيميائية الموجودة بالسجائر ولكن إليكم الصدمة، وفاة ٦٠ شخصا بهذه السجائر الإلكترونية وبعد تأكيد السبب بعد اخذ السائل الموجود بالرئة وتحليله وجدوا هذه المادة EVALI بكثافة.

وأضاف شوقي إن مركز مكافحة الأمراض بالولايات المتحدة الأمريكية أصدر قبل عامين تحذيرا شديد اللهجة لمنع استخدامها وايضا للعلم هذه الطريقة لم تأخذ موافقه من FDA منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، ورغم أنها حذرت من جميع انواعها الا انها حذرت اكثر من شرائها من وكلاء غير معلومين المصدر فهذا اكثر خطرا ولكنها لا تزال خطرا كبيرا من اى مصدر.

وأشار الباحث المصري إلى أنها أيضا تحتوى على النيكوتين الذى يؤدى إلى الإدمان ولارتفاع ضغط الدم وزيادة الادرينالين الذى يزيد من فرصة الاصابة بالذبحة الصدرية، كما يزداد فرصة حساسية الصدر والانسداد الرئوى المزمن وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ولفت الدكتور وليد شوقي إلى أنه بالرغم من أنها من الأشياء التى صنعت لتساعد على الإقلاع عن التدخين إلا أنها فى الحقيقة لا تفي بهذا الغرض حيث إنها تسبب إدمانا أيضا مثل السجائر العادية غير أن FDA لم يمنحها الموافقة اصلا لهذا الدور.

بوابة فيتو