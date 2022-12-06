في قضية انقلاب الانقاذ / نافع علي نافع:لا أعرف الانقلاب ولم أسمع به ولا أعرف عنه شيئاً





لدى استجوابه اليوم في محكمة انقلاب الانقاذ 1989 انكر المتهم الثاني القيادي الإسلامي البارز د. نافع علي نافع أحمد، معرفته بانقلاب 89م وأنه لايعرف عنه شيئاً ولم يسمع به ولم يذكر أي شخص صلته به، منبِّهاً إلى أن الدليل على ذلك شهود الاتهام الذين مثلوا بالمحكمة والتي سعت هيئة الاتهام بوسعها وأكثر من ذلك لم يقولوا أي شئ ضده عن الانقلاب، مبيِّناً بأنه ورغم عدم علاقته بالانقلاب إلا أنه اعتقل من منزله في 19 أبريل 2019م، وأنه مكث بالحبس (عافية منهم كدا) ستة أشهر، دون تحقيق، منوِهاً إلى أن المنصب الذي تقلده عقب ثورة الإنقاذ هو نائب مدير جهاز الأمن وإلحاقه برئاسة الجمهورية .

صحيفة الصيحة