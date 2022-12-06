كأس العالم 2022، ركلات الترجيح تحسم مباراة المغرب وإسبانيا بعد التعادل السلبي





كأس العالم 2022، حافظ منتخب المغرب على التعادل السلبي أمام نظيره إسبانيا، بعد انتهاء الشوط الإضافي الثاني من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد المدينة التعليمية، ضمن مواجهات دور الـ16 من المونديال، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

سيطر منتخب إسبانيا على مجريات الأمور مع الدقائق الأولى، دون خطورة حقيقية على مرمى منتخب المغرب، قبل أن ينشط أسود الأطلس مع الدقيقة السادسة بفضل انطلاقات سفيان بوفال وحكيم زياش.

وفي الدقيقة 11، احتسب الحكم ركلة حرة لصالح منتخب المغرب على حدود منطقة الجزاء تصدى لها أشرف حكيمي وسددها قوية مرت فوق العارضة.

بعدها، نشط لاعبو منتخب المغرب بشكل ملحوظ وسيطروا على الكرة من خلال تبادلها بين اللاعبين، حتى الدقيقة 25 التي شهدت خطأ فادح بوصول الكرة لمهاجم منتخب إسبانيا سددها في العارضة لولا تدخل الحكم المساعد برفع راية التسلل.

وفي الدقيقة 26، انطلق مركو أسينسيو وتسلم تمريرة بينية رائعة ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد في الشباك الخاريجة للحارس المغربي ياسين بونو.

وفي الدقيقة 33، أطلق نصير مزراوي لاعب منتخب المغرب تسديدة قوية تصدى لها حارس منتخب إسبانيا أوناي سيمون.

مع بداية الشوط الثاني، حاول منتخب إسبانيا مباغتة المنتخب المغربي من خلال الاختراقات من الأطراف، وأطلق داني أولمو تسديدة قوية في الدقيقة 55 تصدى لها ياسين بونو بنجاح.

بعدها لجأ منتخب المغرب للتأمين الدفاعي في ظل ضغط هجومي من المنتخب الإسباني، حيث دفع لويس إنريكي بالثنائي سولير وموراتا بدلا من جافي وأسينسيو بهدف تنشيط الحالة الهجومية للماتادور، فيما رد وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب بإشراك عبد الصمد الزلزولي بدلا من سفيان بوفال.

وفي الدقيقة 82، اخترق موراتا من الجبهة اليمنى مستغلا تمريرة بينية ليطلق عرضية أرضية قوية مرت أمام المرمى.

وفي الدقيقة 86، انطلق أشرف حكيمي من الجبهة اليمنى بعد تبادل للكرة مع حكيم زياش وأرسل كرة عرضية شكلت خطورة على مرمى المنتخب الإسباني، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وفي الوقت الإضافي، واصل منتخب المغرب اعتماده على التأمين الدفاعي وسط سيطرة إسبانية وأرسلوا أكثر من كرة عرضية أخرجها الدفاع المغربي.

وفي الدقيقة 104، أهدر الخضيري لاعب منتخب المغرب فرصة ذهبية للتقدم من انفراد تام تصدى لها أوناي سيمون حارس منتخب إسبانيا ليستمر التعادل السلبي.

وفي الشوط الإضافي الثاني، استمر نفس السيناريو بسيطرة إسبانية وسط تأمين دفاعي للمنتخب المغربي مع بعض المناوشات الهجومية.

وفي الثواني الأخيرة، أشرك وليد الركراكي مدرب المغرب، بدر بانون مدافع الأهلي السابق، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، ويلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح؟

تشكيل المغرب أمام إسبانيا

لعب وليد الركراكي المدير الفني لـ منتخب المغرببتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: رومان سايس – نصير مزراوي – نايف أكرد – أشرف حكيمي.

خط الوسط: أوناحي – سفيان أمرابط – سليم أملاح.

خط الهجوم: حكيم زياش – يوسف النصيري – سفيان بوفال.

تشكيل إسبانيا ضد المغرب

فيما لعب لويس إنريكي المدير الفني لـ منتخب إسبانيا بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع جوردي ألبا، رودري، ايمريك لابورت، ماركوس لورينتي

خط الوسط: بيدري، سيرجيو بوسكيتس، جافي

خط الهجوم: فيران توريس، أسينسو، داني أولمو.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة المغرب وإسبانيا مع الفائز من المواجهة الأخرى بين البرتغال وسويسرا في دور ربع نهائي المونديال.

إنجاز منتخب المغرب

وحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا، حيث يعتبر أول منتخب عربي يتأهل للمرة الثانية لدور ثمن النهائي في المونديال.

وتأهل المغرب على رأس المجموعة السادسة، متفوقا على كرواتيا (الوصيف) وبلجيكا وكندا، بينما جاء الإسبان كوصيف المجموعة الخامسة، خلف اليابان (المتصدر)، بينما ودع منتخبا ألمانيا وكوستاريكا البطولة من الدور الأول.

المغرب بدور المجموعات

وتصدر منتخب المغرب المجموعة السادسة بدور المجموعات، بـ7 نقاط، بتعادل مع كرواتيا 0-0 وفوز على بلجيكا 2-0 وكندا 2-1.

3 إنجازات تنتظر المغرب أمام إسبانيا

وينتظر منتخب المغرب 3 إنجازات تاريخية في حالة الفوز على منتخب المغرب ببطولة كأس العالم أبرزها:

1. أول منتخب عربي في التاريخ يبلغ دور الثمانية بكأس العالم.

2. رابع منتخب أفريقي يحقق هذا الإنجاز بعد الكاميرون والسنغال وغانا في نسخ 1990 و2002 و2010 على الترتيب.

3. وليد الراكركي أول مدرب عربي ومغربي يصل لدور ربع النهائي.

بوابة فيتو