مناوي: المُوَقِّعين على الاتِّفاق الإطاريّ “مرافيد أحزابهم “





استهجن رئيس اللجنة السياسيه بقوى إعلان الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية مَنِّي أركو مناوي توقيع الاتفاق الإطاريّ بين بعض المكوِّنات المدنية والعسكري ونَعَتَه بـ”المَعِيب”.

وقال مناوي في ندوة قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية اليوم “الثلاثاء”إن بعض المكونات الموقِّعة لم نسمع بأغلبيتها ومضى :وهو أمر لايسهم البتّةَ في تحقيق توافق سياسي “على حد تعبيره.

ووصف مناوي الموقِّعين من الجانب المدني بمرافيد الأحزاب ومضى “إنّ الموقِّعين بالأمس كلّهم مرافيد من أحزابهم ولهذا لايمثِّلون إلاّ أنفسهم”.

وحذَّر من مغبّة من خطورة تداعيات التوقيع خطيرة وأشار إلى أن الكتلة الديمقراطية لديها رؤى كان من الأجدر أن تجمع كل المبادرات مع بعض من أجل الخروج برؤية موحدة.

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