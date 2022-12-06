حذَّرَ من اللَّعب بالنار: جبريل : يتّهمُ جهاتٍ لم يُسمِّها بإحداث الشُّقّة





حذّر نائب رئيس قُوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية جبريل إبراهيم من اللعب” بالنار”.

واتّهم في ندوة الأزمة والمخرج التي نظّمتها قُوى إعلان الحرية والتغيير الكتلةَ الديمقراطية بالخرطوم اليوم “الثلاثاء، اتهم جهات لم يسمها باحداث شقة في إشارة إلى التوقيع الإطاريّ مع بعض المكوِّنات المدنيّة مع العسكر ،ووصفه بـ” الاتّفاق غير الشرعي”

وقال جبريل ” ، انهم كتلة كبيره لايمكن على الإطلاق اللحاق بالتوقيع في إشارة لتجاوز قواعد العمل السياسي.

واستهجن ، الإجراءات الثنائية التي لاتحقق الحلول.

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