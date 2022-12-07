المريخ يفقد خدمات مدافعه أمام هلال الفاشر والأهلي الخرطوم





تفيد متابعات “الصيحة” أنّ المريخ سيفتقد خدمات مدافعه صلاح نمر من جديد في الجولتين المقبلتين من بطولة الدوري الممتاز.

حيث حصل اللاعب نمر على بطاقة حمراء مباشرة في اللحظات الأخيرة من الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع لمباراة فريقه المريخ أمس الأول أمام حيدوب النهود لحساب الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الممتاز، مع الإشارة إلى أن صلاح نمر كان قد غاب عن مباراة المريخ أمام الشرطة التي جرت بالقضارف بداعي الإيقاف بعد حصوله على ثلاث بطاقات صفراء، ثم عاد للمشاركة أمام توتي ومن بعدها أمام حيدوب وهي المواجهة التي نال فيها بطاقة حمراء ليتعرّض لعقوبة الإيقاف لمباراتين وبالتالي سيغيب عن لقاء المريخ القادم في التاسع من ديسمبر الحالي أمام هلال الفاشر ثم لقاء الجولة (14) أمام الأهلي الخرطوم.

يُذكر أنّ المريخ يفتقد منذ فترة طويلة لخدمات ثنائي الدفاع مصطفى كرشوم وبخيت خميس، إلى جانب لاعب الوسط الدفاعي محمد الرشيد في وقت استعاد فيه الفريق خدمات لاعب وسطه عمار طيفور. وشهدت مباراة حيدوب الأخيرة عودة صانع الألعاب التكت بعد غيابه مؤخراً بداعي الإصابة. فيما اقتربت عودة نجم الفريق أحمد حامد التش بعد أن تجاوز الإصابة العضلية التي كان تعرّض لها في ملعب القضارف إبان تدريب المريخ قبل لقاء الشرطة، حيث ينتظر أن يكون من ضمن خيارات البرازيلي هيرون ريكاردو في الجولات القادمة.

الخرطوم: ناصر بابكر

صحيفة الصيحة