الهلال وحي العرب يتفرّدان في الأسبوع (12) للممتاز





انتهت الجولة 12 بمسابقة الدوري السوداني بإثارة كبيرة أكملتها آخر مباراة جمعت بين الأهلي الخرطوم وود نوباوي مساء الاثنين، بينما استمرت ظاهرة طرد النجوم.

المثير في الأسبوع 12 كان تحقيق الفوز في مباراتين فقط من أصل 9 مباريات، هما الهلال على توتي (2/1)، وحي العرب على الفلاح، بينما حدث التعادل في 7 مباريات، وهو رقم يحدث لأول مرة هذا الموسم وربما في مواسم سابقة.

وأما التعادل في المباريات الـ7 فقد جاء على النحو التالي:

التعادل بنتيجة (1/1) وتحقق في 4 مباريات هي:

المريخ مع حيدوب، وهلال الفاشر مع كوبر، والأهلي شندي مع الرابطة كوستي، والزومة مع الشرطة القضارف، والأهلي الخرطوم مع ود نوباوي.

بينما تحقق التعادل السلبي في مباراتين هما: الأهلي مروي مع حي الوادي نيالا، وهلال الساحل مع الأمل عطبرة.

التفرُّد

نسبة التعادل العالية، ساعدت الهلال وحي العرب في التفرد بين الفرق الـ16 الأخرى بالجولة 12 لأنهما الوحيدان اللذان حقّقا الفوز، بل وساعدهما ذلك كثيراً في تقوية وتعزيز مركزيهما الأول والثاني.

صدارة الهلال

واصل الهلال، صدارته للدوري السوداني منفرداً بتحقيقه الفوز التاسع على التوالي، ليحصد العلامة الكاملة 27 نقطة، وبات الفارق بينه وبين غريمه التقليدي المريخ 7 نقاط.

أفضل فريقين

أفضل فريقين بالجولة 12 كانا الوافد الجديد حيدوب الذي أصبح أول فريق يتجنّب الخسارة أمام المريخ في ملعب الأخير بالمدينة الرياضية لنادي كوبر، حيث انتزع منه التعادل (1/1)، وزاد عليه بالاستمرار في المُحافظة على سجله خالياً من الخسارة في آخر 4 مباريات.

الفريق الثاني الأفضل كان هو حي العرب بورتسودان الذي حقّق الفوز الثالث على التوالي منذ خسارته أمام الهلال في الجولة الثامنة، كما حافظ على سجله خالياً من الخسارة بملعبه.

طرد النجوم

واستمرت ظاهرة طرد النجوم الكبار، فشهدت الجولة 12 من الدوري السوداني، طرد مدافع المريخ ومنتخب السودان صلاح نمر، بعد اعتراضه على قرار الحكم باحتساب ركلة زاوية بدلاً من ركلة جزاء في الوقت القاتل من مباراة الفريق أمام حيدوب.

الترتيب العام

الترتيب أظهر ثبات الفرق في ذات المراكز التي انتهت عليها مباريات الجولة 11، ولكن ظهر الارتباط في النقاط بعدة مناطق في الجدول وذلك النحو التالي:

الهلال المركز الأول مُنفرداً بـ27 نقطة، حي العرب في المركز الثاني منفرداً بـ25 نقطة.

وظهر الارتباط الأول في النقاط بالمركزين 3 و4 واحتلهما على التوالي حيدوب والأمل برصيد مشترك 18 نقطة، وانفرد المريخ بالمركز الخامس بـ17، ثم حي الوادي بالمركز السادس بـ16.

وظهر الارتباط الثاني بـ15 بين فريقي الفلاح وتوتي اللذين احتلا المركزين 7 و8 على التوالي.

ثم الارتباط الثالث في النقاط، باشتراك فريقي الشرطة والهلال الفاشر برصيد 15 نقطة لكل، واحتلا المركزين 9 و10 على التوالي، ليظهر الارتباط الرابع بين فريقي الأهلي الخرطوم والأهلي شندي ولكل منهما 13 نقطة احتلا بها المركزين 11 و12.

وكان الارتباط الخامس في عدد النقاط هو الأعلى بعدد 3 فرق ولكل منها 10 نقاط، هي هلال الساحل وكوبر والرابطة كوستي، واحتلت المراكز 13 و14 و15.

وأما السادس فجمع بين فريقي ود نوباوي والأهلي مروي برصيد 9 نقاط، ليحتلا المركزين 16 و17.

ويقبع فريق الزومة وحيداً في المركز الـ18 والأخير لديه 7 نقاط فقط، حيث لم يحقق الفريق الفوز سوى في مباراة واحدة وتعادل في 4 مباريات.

صحيفة الصيحة