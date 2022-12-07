“حميدتي” يردّ على محكمة فتوى قتل المتظاهرين





المحكمة قرّرت استدعاء 7 شهود من شهود الاتّهام في جلسة الأربعاء المقرّر لها الرابع من ديسمبر.

ردّ نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو، على محكمة فتوى قتل المتظاهرين، بالموافقة على الحضور، للإدلاء بشهادته في البلاغ.

وقالت وكالة السودان الرسمية، الأربعاء، أنّ مدير المكتب التنفيذي لنائب رئيس المجلس الانتقالي بالقصر الجمهوري محمد عبد الباقي محمد، أفاد بأنّ نائب رئيس مجلس السيادة اقترح على الحضور للجلسة المقرّر لها الحادي والعشرين من ديسمبر المقبل.

ويمثل أمام المحكمة كلٍ من الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير، ونائبه علي عثمان محمد طه، ورئيس حزب المؤتمر الوطني أحمد هارون، ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عزّ الدين، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين.

والأربعاء، عقدت جلسة بمعهد العلوم القضائية والقانونية، وقرّرت المحكمة استدعاء الضباط والجنود من القوات المسلّحة والذين شاركوا في حماية المتظاهرين أمام القيادة العامة إلى جانب كلّ من يحي الحسين المحامي ، ومحمد وداعة المحامي .

باج نيوز