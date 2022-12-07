تحالف بجاوي يؤكد دعمه للكتلة الديمقراطية لجبريل ومناوي وجعفر الميرغني





أكد تحالف أحزاب مؤتمر البجا دعمه ووقوفه الى جانب المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة وتنسيقية شرق السودان وتمسكه بمقرارات مؤتمر سنكات الأول والثاني ، والتأكيد على كل المواقف التي اتخذها المجلس، مشيراً إلى أنه جاري التنسيق لاختيار قيادة موحدة للاحزاب البجاوية، وعقد مؤتمر استثنائي، وناشد فصائل البجا الأخرى للانضمام لهذا الميثاق.

وقرر التحالف في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمركز نبض بالخرطوم حول الراهن السياسي ورؤى التحالف حول الاتفاق الإطاري عن رفضه للاتفاق الإطاري ومسار الشرق وقالوا انه لايمثل الشعب السوداني، مطالباً بالفدرالية وحكم الإقليم أسوة ببقية الأقاليم.

وقال عمر أحمد إبراهيم عن مؤتمر البجا المعارض ، انه يدعم الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطي بقيادة السيد جعفر الميرغني ودكتور جبريل إبراهيم ، واركو مناوي،

من جانبه اشار جمال هناق عن مؤتمر البجا للعدالة والديمقراطية، بانهم يرفضوت مسار الشرق ووصاية المركز، مطالباً بالحكم الذاتي للاقليم، منوها الي ان التحالف يرفض اي وصاية من الخارج.

وفي تطور لافت اغلقت قوات شيبة ضرار اليوم الميناء الجنوبي ببورت سودان.

صحيفة الصيحة