إعلان نقاط تجمع ومسارات موكب الثامن من ديسمبر





وفق ما أشارت المقاومة في تعميمٍ صحفي، أطّلع عليه”باج نيوز”.

أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم، عن نقاط تجمع ومسارات موكب الثامن من ديسمبر.

وقالت مقاومة الخرطوم، إنّ مواكب أمدرمان تتجمع في شارع الشهيد عبد العظيم”الأربعين” سابقًا، في تمام الساعة الـ12 ظهرًا، وتتحرك في تمام الساعة الـ1 ظهراً، وتتوجه شرقاً، الي شارع الموردة، ومن ثمّ جنوباً بالبرلمان، وشرقا بكبري السلاح، نحو القصر الجمهوري.

وأشارت إلى أنّ نقطة تجمّع مدينة الخرطوم باشدار،جاكسون، سوق اللساتك، فيما تكون نقطة تجمّع لجان أحياء الحاج يوسف وشرق النيل باشدار

وأوضحت أنّ نقاط تجمّع لجان أحياء بحري، ستكون باشدار وسوق اللساتك.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية متواصلة، رفضًا للإجراءات التي قام بها القائد العام للقوات المسلّحة عبد الفتاح البرهان.

والأثنين، جرى التوقيع على “الاتفاق الإطاري” بين الأطراف المدنية والعسكرية والذي ينص على سلطة مدنية انتقالية كاملة.

وحضر مراسم التوقيع التي جرت في القصر الرئاسي كل من البرهان، ونائبه دقلو، وسياسيون ودبلوماسيون من دول عربية وأوروبية.

باج نيوز