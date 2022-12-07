شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل زواج ضخم أحيته الفنان هدى عربي.. حميدتي يتفاعل مع أغنية (قمر السبوع الداير) وجمهور مواقع التواصل: (كان تغني ليهو الفارس الجحجاح)





شهدت الخرطوم مساء الجمعة حفل زواج يعد الاضخم ، حيث تقاسم الحضور الافراح مع الامين العام لمجلس السيادة الفريق ركن محمد الغالي بمناسبة عقد قران وحفل زفاف نجله المهندس احمد من كريمة آل الباهي.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد شهد حفل الزفاف ، نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي الذي قدم التهاني للعروسين ، وزغردن له عدد من النساء و(بشر) لهن.

كما تفاعل حميدتي مع أغنيات الفنانة هدى عربي التي أحيت وتغنت بأغنية (قمر السبوع الداير) وسط تفاعل نائب رئيس مجلس السيادة.

كما حرص عدد من الشباب والاطفال على التقاط صور (سيلفي) معه وسبق ذلك توجيه منه لطاقم حراسته بالابتعاد عنه، وامضى وقتا مستمتعا بالحفل.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد حقق مقطع الفيديو أعلى نسبة مشاهدة, مع آلاف التعليقات التي جاءت متباينة, وأبرزها تعليق قال فيه أحد المعلقين (هدى عربي كان تغني ليهو الفارس الجحجاح عشان يعرض).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين