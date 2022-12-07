شاهد بالصور.. نجمة السوشيال ميديا السودانية “منوية” تسحر الأسافير بإطلالة جديدة وتصريح مثير للجدل





نشرت نجمة السوشيال ميدا السودانية الشهيرة أمنية شهلي تدوينتين على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد نشرت أمنية شهلي والشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “منوية” صورتين مختلفتين مع كل تدوينة على حدا.

منوية نجحت في إبهار الأسافير بإطلالتها الأنيقة والملفتة, ولكن رغم انبهار متابعيها بالصور إلا أن ما كتبته على إحدى التدوينات أثار حفيظة المتابعين وفسره المعلقون بالمثير للجدل.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد كتبت شهلي في التدوينة الثانية (“اعشقي رجُلًا يخاف أن يسألهُ الله عن أذى تركهُ في قلبك.”).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين