شاهد بالصور والفيديو.. شيخ الأمين يتوشح بعلم السودان ويحتفل بفوز المغرب من داخل ملعب المباراة ومريديه: (فأل خير على المغاربة..مدد يا أبونا الشيخ)





وصل إلى قطر الشيخ السوداني المثير للجدل الأمين عمر الأمين لحضور متبقي مباريات كأس العالم المقامة حاليا بدولة قطر, وفقاً لما صرح في وقت سابق.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد وصل الشيخ رفقة عدد كبير من مريديه ومحبيه, وصادف يوم وصولهم مباراة المغرب واسبانيا في دور ال 16 للبطولة الأولى في كرة القدم.

شيخ الأمين دخل استاد المباراة رفقة محبيه وظهر مرتدياً “البنطلون” و “القميص” ومتوشحاً بعلم السودان في لقطة نالت استحسان جمهور مواقع التواصل.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد احتفل الشيخ بفوز المنتخب المغربي على نظيره الاسباني بسعادة كبيرة, وزاد مريديه من سعادته بتعليقاتهم التي وصفوا من خلالها الشيخ بالفأل الحسن على المغاربة, حيث كتب أحدهم (فأل خير على المغاربة..مدد يا أبونا الشيخ).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين