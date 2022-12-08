أردول: مركزي التغيير معجب بتجربة المؤتمر الوطني





شدد القيادي بقوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية مبارك أردول، على أنه خلال توقيع الإتفاق الإطاري تم حشد عدد من الواجهات المصنوعة شوهدت لأول مرة حتى يقال إن قوى كثيرة وقعت على الاتفاق .

وقال أردول في حديثه لبرنامج “مع الأحداث” بقناة البلد إن قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي معجبة بتجربة المؤتمر الوطني في صناعة الواجهات، و أضاف أردول “ان وثيقة نقابة المحامين مجهود لا يلغي اجتهادات الآخرين وحقهم في تقديم أرائهم”، مشيرا إلى أن الدعوة لورشة المحامين تمت بإنتقائية ولم تصلهم دعوة وهو ما يعبر عن انتقائية قوى الحرية المجلس المركزي ، و أكد أنهم في الكتلة الديمقراطية لديهم مشروع للترتيبات الدستورية يستند على تعديل الوثيقة الدستورية لحكم الفترة الانتقالية.

صحيفة الصيحة