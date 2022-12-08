قرارٌ بالإفراج عن البشير وآخرين في قضية ضباط 28 رمضان





كشفت مصادر عليمة عن صدور قرار بالافراج عن جميع المتهمين في بلاغ إعدام (28) ضابطاً فى حركة رمضان الشهيرة بما فيهم الرئيس المعزول عمر البشير.

وأفصحت مصادر (الصيحة) بأن النيابة المختصة قررت الإفراج عن جميع المتهمين بالضمان العادية، واشارت المصادر إلى أن النيابة قررت الافراج عن جميع المتهمين على ذمة البلاغ– إلا أن الرئيس المعزول وآخرين معه يواجهون اتهاماً على ذمة بلاغات أخرى مما حال دون الإفراج عنهم.

في ذات الوقت، أفادت مصادر الصحيفة بإطلاق النيابة سراح (5) متهمين منهم (حسن عثمان ضحوي وصديق عامر)، ونبهت المصادر إلى أن النيابة قرّرت الإفراج عن جميع المتهمين بالضمانة العادية دون سداد أي مبالغ مالية.

الخرطوم- محمد موسى

صحيفة الصيحة