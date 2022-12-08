إحباط تهريب شحنة أسلحة بالمعبر الغربي





استطاعت شعبة عمليات كرري الفيدرالية ضبط (20) قطعة سلاح (مسدسات) مخبأة داخل عربة والقبض على المتهم وبحوزته المضبوطات.

وتعود تفاصيل الضبطية، حسب متابعات إعلام شرطة ولاية الخرطوم بأنه ومن خلال عمل دقيق ومتوازن ومعلومات مؤكدة أتت من خارج ولاية الخرطوم تم متابعتها بدقه وحرص واجتهاد تطلب وجود القوه المنفذة لمدة ثلاثه أيام بالمعبر الغربي لأمدرمان، تكللت الجهود، وبعد مقاومة، بالقبض على المتهم وبحوزته عربه وبالتفتيش الدقيق حسب المعلومة المتوافرة عثر على (20) قطعه سلاح طبنجات جديده داخل صندوق .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتكملة إجراءات التحري.

صحيفة اليوم التالي