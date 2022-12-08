مبادرة نداء أهل السودان تعلن عن لقاء مرتقب بين الجد والميرغني





قال القيادي يمبادرة نداء أهل السودان للوفاق إبراهيم الفكي، إن هنالك ترتيبات لعقد لقاء بين رئيس المبادرة الطيب الجد ورئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي محمد عثمان الميرغني.

هذا وقام وفد من المبادرة بقيادة موسى هلال بزيارة لولاية القضارف صباح أمس الأربعاء.

وجدد هلال خلال كلمة عقب وصولهم للقضارف رفضهم للاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بين المكوِّن العسكري وعدد من القوى السياسية، واصفاً إياه بأنه صنيعة رئيس بعثة ” يونيتامس” فولكر بريتس وأضاف “لن نكون رقعاً لاتفاق مليء بالثقوب”.وأتت الزيارة عقب إعلان المبادرة رفضها للاتفاق الإطاري ودعوتها للتصعيد السياسي السلمي. .

صحيفة التيار