محكمة أوروبية تقضي بحذف روابط على «غوغل»





قضت محكمة أوروبية عليا، اليوم، بأن محركات البحث عبر الإنترنت، مثل «غوغل»، يتعين عليها حذف المدخلات ضمن نتائج البحث التي يثبت الشخص الذي يطلب حذفها أن «المعلومات غير دقيقة بشكل جلي».

وقالت محكمة العدل الأوروبية، في البيان، إنه ليس مطلوباً أن يتم تقديم دليل على قرار محكمة ضد ناشر الموقع الإلكتروني في النتائج.

وتوفر قواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي للأفراد حق مطالبة المؤسسات بحذف معلوماتهم الشخصية ضمن مبدأ يعرف باسم «الحق في أن تنسى».

وأحالت محكمة العدل الألمانية الاتحادية القضية إلى محكمة العدل الأوروبية على خلفية شكوى من مديرين لدى مجموعة من الشركات الاستثمارية لم يتم تحديد هويتهما، على خلفية نتائج بحث بمحرك «غوغل» تظهر عند إدخال اسميهما.

وترتبط نتائج محرك البحث بمقالات تنتقد استراتيجية الاستثمار لدى المجموعة. وشكا المديران إلى «غوغل» من أن هذه المزاعم غير دقيقة.

ورفضت «غوغل»، ودفعت بالقول إنها لم تكن تعلم دقة المعلومات الواردة في المقالات من عدمها، ودحضت محكمة العدل الأوروبية هذا.

وذكرت المحكمة أن محرك البحث مطالَب بالاعتراف بمذكرة الشخص الذي يطلب حذف معلومات غير دقيقة، عندما يقدم «دليلاً متعلقاً بالمسألة وكافياً» لدعم طلبه.

البيان