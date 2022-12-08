خلال لقاء مع البرهان.. الرئيس الصيني يعد ببحث قضية ديون بلاده على السودان





عقدت اليوم على هامش أعمال القمة العربية الصينية في العاصمة السعودية الرياض قمة بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والرئيس الصيني شي جين بينج.

وبحث البرهان وبينج العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا حيث أعرب البرهان عن تقدير السودان للمواقف الصينية الداعمة له في كافة المحافل الدولية مجددا دعم السودان للصين في كافة القضايا التي تعزز وحدته وتحفظ له حقه في الدفاع عنها مؤكداً وقوف السودان مع كافة المبادرات الصينية وعلي رأسها مبادرة السلام في القرن الأفريقي والقمة الصينية العربية.

وشدد البرهان على ضرورة تفعيل آليات العمل الثنائي المشترك بين البلدين ومعالجة مشكلة الديون بما يسمح بمزيد من التعاون والإستثمار الصيني بالسودان خاصة في مجال النفط.

فيما أكد الرئيس الصيني حرص بلاده على دعم السودان وتعزيز علاقات البلدين في كافة المجالات بما يفضي إلى علاقات إستراتيجية ورفضه لكافة التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوداني.

وقال بينج إن بلاده تقدر الإمكانات الكبيرة التي يذخر بها السودان وتتطلع للمزيد من التعاون في مجالات النفط والزراعة والتعدين والبنى التحتية ووعد ببحث قضية ديون الصين على السودان باعتبارها عضواً فاعلاً في منتدى التعاون الصيني العربي والأفريقي.

باج نيوز