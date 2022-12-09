شاهد بالفيديو.. قصة فتاة سودانية تزوجت من (شوقر دادي) تكشف الحقائق وتريد ارتكاب فعل أحمق بسبب زواجها منه والجمهور ينهال عليها بالسخرية والانتقادات





كشفت الناشطة السودانية البارزة مدام كوثر عن قصة فتاة سودانية تزوجت من رجل يكبرها بأكثر من عشرين سنة ومتزوج وله أولاد.

وقالت الناشطة في سردها الذي رصدته محررة موقع النيلين أن القصة وصلتها من الفتاة نفسها بعد أن تزوجت بالرجل الذي يطلق على أمثاله ومن في عمره (شوقر دادي).

الناشطة انتقدت الفتاة بشدة بعد أن أخبرتها بتفاصيل الزواج الذي نتجت عن طفلة صغيرة, حيث ذكرت الفتاة للناشطة أنها تريد أن تترك ابنتها مع والدها وتطلب منه الطلاق لتعيش حياتها وتكمل دراستها.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد انهال متابعي القصة بالنقد والسخرية من الفتاة, حيث تم وصفها بعديمة الرحمة نظراً لتخليها عن طفلتها من أجل أن تعيش حياتها من جديد بسبب قرار اتخذته بنفسها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين