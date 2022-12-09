مرضى الكلى يعانون من ارتفاع تكلفة الأدوية والغسيل





يشكو مرضى الكلى من ارتفاع أسعار الأدوية ومعاناتهم في توفيرها

وقال المريض (ن،ح) والذي التقته (السوداني) أثناء طوافها على بعض المراكز إنه يعاني من مرض الكلى منذ فترة طويلة، ويجد صعوبة في توفير ثمن الأدوية بسبب الظروف الاقتصادية القاسية والاستنزاف المادي والنفسي الذي يتعرض له أثناء خضوعه للجلسات العلاجية، وزاد: حتى وإن توفر ثمن الغسل فهنالك تردٍ في الخدمات المقدمة .

وقال المريض (م ،أ ) لـ(السوداني) إنه تعرض لوعكة صحية شديدة بسبب عدم خضوعه للجلسة المفروضة عليه لعدم استقبال المركز إلا للحالات الطارئة .

ولفت مريض آخر لظاهرة استنزاف غالب مرضى الكلى في المراكز الحكومية رغم أن بعض الأدوية يتم توفيرها مجانًا من قبل الحكومة ولكنهم يدفعون لشرائها كدربات الملح والبندول والفلاجيل ” وأنهم لا يستطيعون الذهاب للمراكز الخاصة بسبب ارتفاع تكلفة الجلسات بواقع 75 ألف ج للجلسة وأن أسعارهم تفوق طاقة تحملهم المادية ،وقال إن الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد كانت سببًا في تدهور كافة الخدمات العلاجية.. نسأل الله السلامة والعافية.

السوداني