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شاهد بالصور.. الحسناء السودانية “لوشي” تعود للسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة ومبهرة فقدت معها الكثير من وزنها والجمهور يعلق: (الدايت خصم من جمالها أم أضاف إليه؟)

2022/12/09
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شكلت الإعلامية ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آلاء المبارك غيابا ملحوظا عن مواقع التواصل الاجتماعي في بلادها بعد أشتهرت فيها وبظهور متكرر.

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وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن متابعي الحسناء الملقبة باسم “لوشي” أصبحوا في حالة سؤال دائم عنها بعد أن عودتهم على ظهور متواصل.

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لوشي ظهرت في إطلالة جديدة عبر صور قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت نجمة قناة الهلال وسودانية 24 السابقة خلال الصور عقب جلسة ميكب خضعت إليها.

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جمهور مواقع التواصل الاجتماعي كتب متغزلاً عن الإطلالة المبهرة لنجمة السوشيال ميديا, وعلق بعضهم على فقدانها للكثير من وزنها وسط تعليقات متباينة تقول هل خصم “الدايت” من جمالها أم أضاف إليه.

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رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

2022/12/09