“ريتز كارلتون” الرياض يحتضن لقاء البرهان والسيسي





عقد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم اجتماعاً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، المقامة في السعودية.

وعلى رأس أجندة الاجتماع، الذي احتضنه فندق “ريتز كارلتون” بالرياض، حيث تنعقد القمة، تمت مناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي، وشدد البرهان والسيسي لضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، كونها قضية أمن قومي لشعب وادي النيل.

وأشاد الرئيسان بالتنسيق القائم بين الخرطوم والقاهرة في مجمل القضايا، وتم التأمين على المضي قدماً في التنسيق المستمر والمتبادل.

وامتدح رئيس مجلس السيادة، الدعم المصري غير المحدود للسودان في مختلف المحافل؛ من أجل الحفاظ على سلامة واستقرار السودان، وأكد اعتزازه بالروابط التاريخية بين البلدين.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ثبات موقف مصر من الحفاظ على أمن واستقرار السودان ودعمه السودان إقليمياً ودولياً، ونادى بضرورة تعزيز وتطوير العلاقات في كافة المجالات.

وقال السيسي إنّ بلاده تدعم بقوة التوقيع الذي تم على الاتفاق السياسي الإطاري، كونه يرسي مبادئ هياكل الحكم في السودان ويدعم الدولة لإنجاح العملية السياسية عبر توافق سوداني خالص يضمن استقرار ورخاء السودان.

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