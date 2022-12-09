ضبطية ضخمة في قبضة الدعم السريع





ضبطت قوات الدعم السريع قطاع البحر الأحمر، كمية كبيرة من مستحضرات التجميل والكريمات المحظورة والتبغ، بمنطقة الحفرة شمال الولاية، كانت في طريقها إلى الأسواق.

و أشاد والي البحر الأحمر المكلف خلال وقوفه على الضبطية، بجهود قوات الدعم السريع في تحقيق هذا الإنجاز ، مشيراً إلى أن القوات ظلت تعمل جنباً إلى جنب مع القوات النظامية الأخرى بجاهزية عالية، مما مكنها من تطبيق شعارها جاهزية سرعة حسم بإمتياز ، وأشار إلى أن هذه الضبطية تؤكد يقظة قوات الدعم السريع وحرصها على سلامة المواطن.

و قال الوالي إن قوات الدعم السريع، أسهمت في تعزيز الأمن والاستقرار في ربوع الولاية كافة .

فيما أكد قائد قطاع الدعم السريع بالبحر الأحمر، عقيد د.رامي آدم الطيب، جاهزية القوات لمنع التهريب، مؤكداً أنهم سيظلون عيناً ساهرة لحماية البلاد والحفاظ على أمن وسلامة الوطن و المواطن، والعمل في خندق واحد مع القوات النظامية لمكافحة التهريب.

الصيحة