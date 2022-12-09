معتقلون في سجن الهدى يقررون الإضراب عن الطعام





قرر “21” معتقلاً من غرب دارفور في سجن الهدى بالعاصمة الخرطوم، متهمون في نزاع قبلي، قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين من ولايتي شمال وغرب دارفور، في بيان، الخميس وفقاً ل “سودان تربيون” إن “محتجزي غرب دارفور في سجن الهدى البالغ عددهم “21” فرداً، قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الأحد”..وأشارت إلى أنهم أضربوا عن الطعام ليوم واحد الأسبوع المنصرم، قبل أن يرفعوه بعد تلقيهم تأكيدات بالإفراج عنهم خلال أسبوع.

وفي سياق ذو صلة، قالت الهيئة إن حكومة شمال دارفور أفرجت الأربعاء والخميس عن عدد من المحتجزين الذين جرى إعادتهم من سجن الهدى إلى مراكز شرطة الفاشر، وأن بعض المُفرج عنهم جرى إطلاق سراحهم دون اتخاذ إجراء ضدهم فيما أُفرج عن البعض الآخر بالضمان بعد تقييد بلاغات ضدهم منذ يوليو وأغسطس 2021.

وأفادت بأن السُّلطات لا تزال تبقي على”26″ محتجزاً، منهم “14 “في مركز شرطة الفاشر والأوسط، ومحتجز واحد في مركز شرطة الجنوبي، فيما البقية معتقلين في سجن شالا الولائي.

وتُطالب هيئة محامي دارفور بالإفراج عن نحو ” 300 ” شخص، أوقفتهم سُّلطات ولايتي غرب وشمال دارفور في أوقات متفرقة وتحتجزهم في سجون شالا بالفاشر، وأردمتا بالجنينة، والهدى في العاصمة الخرطوم، وبورتسودان بولاية البحر الأحمر.

وكانت سلطات ولاية شمال دارفور أودعت “74” في سجن الهدى و”18″ آخرين في سجن شالا، فيما تحتجز ولاية غرب دارفور” 21″ في سجن الهدى و”77 “في سجن اردمتا و”109” في سجن بورتسودان؛ بذريعة أن لهم يداً في أعمال عنف قبلي.

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