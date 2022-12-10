مقتل متظاهر في السودان





أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان لها، السبت، مقتل المتظاهر الطيب بابكر الطيب”17″ عامًا، خلال مشاركته في مليونية25 أكتوبر بمدينة بورتسودان، ولاية البحر الأحمر، شرق البلاد، بعد إصابته بقنبلة غاز مسيل للدموع في العنق، أدّت إلى كسر بالفقرة العنقية الثانية.

وارتفع عدد القتلى، وفق لجنة أطباء السودان المركزية، إلى 122، منذ سيطرة الجيش على السلطة في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.

والخميس، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، تظاهرات رفضًا للاتّفاق الإطاري الذي وقّع بين المكوّن العسكري وقوى الحرية والتغيير.

باج نيوز