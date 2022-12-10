بعد رصد ومتابعة دقيقة ..القبض على( ناهبين) لموبايلات بالخرطوم





تمكن فريق شعبة مباحث قسم شرطة حي النصر من تسديد بلاغ تحت المادة ١٧٥ ق ج الذي أبلغ فيه الشاكي (م ،ع، ع) بتمكن مجهول من نهبه (٢) موبايل بمنطقة مايو جنوبي الخرطوم ومن خلال البحث والمتابعة تم القبض على المتهم ( م، ع، أ) وبالتحري الميداني معه أقر بنهب الشاكي عدد (٢ ) تلفون ماركة ايفون ٦+ تلفون A23 وبارشاد المتهم تم استرداد التلفونات المنهوبة ووضعها كمعروضات في البلاغ توطئة لتكملة الإجراءات القانونية وتقديمه للمحاكمة وتشير متابعات إعلام شرطة ولاية الخرطوم إلى أن قسم شرطة الأندلس نفذ حملة منعية كبرى إستهدفت تقاطع مانديلا وآخر محطة التعويضات والأندلس مربع ٧ أسفرت عن القبض علي عدد (٥) متهمين و تم فتح بلاغات في مواجهة (٣)منهم تحت المواد (٧٧ق.ج /١٠٠/٦٨ إجراءات )و تم إستكتاب عدد(٢)متهم تعهدات شخصية .

صحيفة الصيحة