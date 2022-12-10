من كلمات وألحان سحر ميسرة .. هدى عربي تقدم (أنا بغنيلو)





في إطار سعيها الدؤوب للتجديد والمواكبة.. طرحت الفنانة هدى عربي أغنيتها الجديدة (أنا بغنيلو) وهي من كلمات وألحان سحر ميسرة والتي قدمت من قبل أغنيات عديدة ولعل أبرزها أغنية (عزاز علينا) التي تغنت بها الفنانة ندى القلعة.. ووجدت أغنية انا بغنيلو تجاوبا كبيرا من رواد التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن الفنانة هدى عربي الشهيرة بلقب السلطانة طرحت الأغنية لجمهورها لأول مرة عبر منصتها على الفيس بوك والتي يتابعها ما يقارب المليون متابع.

سراج الدين مصطفى

صحيفة الصيحة